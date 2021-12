Tchad : le personnel soignant de l'hôpital de Goz Beida rappelé à l'ordre

La visite inopinée s'inscrit dans le cadre des contrôles des activités des différentes structures étatiques, afin de s'assurer de leurs fonctionnements et s'informer des difficultés.



Lors de son passage, le secrétaire général de la province du Sila, Sadick Gadar Ambary, dit avoir constaté un bon nombre d'absence du personnel de l'hôpital, l'état insalubre de certains services et la prise en charge des patients par les stagiaires. Touché par le comportement inattendu, il a instruit les responsables des différents services de veiller à la santé de la population. Il a exhorté le directeur intérimaire à faire preuve de responsabilité et à avoir l'amour du travail.



"Cette visite ne sera ni la première et ni la dernière. Je viendrai à tout moment pour m'enquérir de la situation de patients", a déclaré Sadick Gadar Ambary.



Selon Sadick Gadar Ambary, l'hygiène de l'hôpital n'est pas du tout maintenue car les toilettes sont bouchées. Il a aussitôt ordonné une salubrité générale interne en 24 heures. "Cela ne donne pas une bonne image dans un lieu de soin", dit-il.



Sadick Gadar Ambary a exigé le retour du personnel déserteur aux postes dans les délais. "Aucune tolérance pour ceux qui veulent s'amuser avec la santé des compatriotes", a-t-il conclut.