Tchad : le peuple Massa se concerte pour le 8e festival "Tokna Massana"

L'assemblée a pour but de faire le bilan financier, lancer la mobilisation des ressources financières, la commande des pagnes TOKNA ainsi que mettre entre place des stratégies adéquates pour un festival réussi.



Le coordonnateur adjoint du festival international des arts et de la culture Massa, Ibni Oumar Daoud, indique que la tenue de cette assemblée a pour rôle de recadrer l’organisation et le fonctionnement du festival, et voir également quel est le niveau d’évolution dans chaque commission. D’après lui, ce festival nécessite l’engagement de tout un chacun.



Le coordonnateur de la ville de N'djamena, Kola Wang-namou, rappelle que le festival "TOKNA MASSA" est le fruit d’une longue réflexion des Massa. Il appelle le peuple Massa à une contribution personnelle, matérielle et financière car pour lui, l’organisation d’une telle activité a besoin d’énormes moyens.



« Tous les Massa doivent être impliqués d’une manière ou d’une autre pour la réussite du festival. Ils doivent être tous concernés sans aucune discrimination », a-t-il déclaré.