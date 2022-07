Tchad : "le phénomène d'impunité gangrène notre société", dénonce le MRJTN

Au cours d'une conférence de presse à Gassi, le MRJTN, par la voix de son coordonnateur Ronronne Léopold, a dénoncé avec véhémence le phénomène d'insécurité qui sévit actuellement au pays, avec par exemple les actes d'assassinats qui s'accroissent dans la capitale. Il demande à la police de jouer pleinement son rôle qui est celui de protéger les personnes et leurs biens.



Ronronne Léopold n'a pas perdu de vue le phénomène qui défraye la chronique : la SHTgate. Il s'insurge contre le détournement des deniers publics et demande que les auteurs et leurs complices soient traduits devant la justice. "L'on remarque que le phénomène d'impunité gangrène notre société", dit-il.



Par ailleurs, le MRJTN s'indigne et dénonce avec fermeté les nominations excessives à des postes de responsabilité qu'il qualifie de fallacieux et fantaisistes, ne respectant ni les critères de compétence, ni l'équilibre régional.