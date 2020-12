Tchad : "le plus important c'est l'âge plafond, pas l'âge plancher", Kebzabo

Vidéo. "La majorité c'est 18 ans. À partir du moment où on a 18 ans dans notre pays, on est électeur éligible, on est un Homme. À partir de ce moment là, on fait ce qu'on veut. Un jeune de 20 ou 25 ans qui veut être président de la République, qu'il se présente", a déclaré jeudi le député Saleh Kebzabo à l'Assemblée nationale.



Il estime que le plus important c'est l'âge plafond, pas l'âge plancher : "Je ne souhaiterai pas que notre pays soit dirigé par les gens qui ont 90 ans. Il faut que le Tchad soit dirigé par des gens valides".