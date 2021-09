Tchad : le policier corrompu filmé dans une vidéo a été arrêté

Les trois policiers, dont l'un pris en flagrant délit en train de traverser le viaduc et l'autre en tentant d'extorquer un automobiliste, sont actuellement aux arrêts, selon la direction générale de la police. Ils seront sévèrement sanctionnés conformément aux textes régissant le corps de la police.



La vidéo et l'image de deux policiers à moto traversant le viaduc ont fait le tour des réseaux sociaux et ont été parodiées ces derniers jours.



Nommé par décret n°15 du 8 février 2021, le directeur général de la police nationale Ousmane Bassy Lougma a mis à profit ses expériences dans ce corps pour lutter avec efficacité contre le grand banditisme et l’insécurité galopante.



L’actuel ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam et le directeur général de la police nationale, Ousmane Bassy Lougma sont issus de la 17ème promotion du Groupement des écoles militaires interarmées (GEMIA). Tous les deux travaillent en étroite collaboration pour endiguer le phénomène de l’insécurité.