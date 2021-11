Tchad : le policier qui avait arrêté le président du Parti Réformiste a été auditionné

Le porte-parole du Parti Réformiste (P.R), Guenangbei Oueiri Bertrand, a informé ce 25 novembre que le policier qui a arrêté le président du parti Yacine Abdraman Sakine, lors d'une manifestation en mai dernier, a été auditionné par la Direction nationale de recherche judiciaire (DNRJ) le 12 novembre 2021.



Il indique que le policier Mahamat Abass reconnaît avoir arrêté le président du Parti Réformiste Yacine Abdraman Sakine lors de la marche pacifique organisée par "Wakit Tama" en date du 19 mai 2021, et l'a remis au commissaire central Hachim Haroun Deby. Mais depuis le 12 novembre 2021 jusqu'à nos jours, Hachim Haroun Deby refuse catégoriquement de se soumettre à la justice tchadienne, affirme Guenangbei Oueiri Bertrand.



Le Parti Réformiste exige des autorités de la transition et notamment du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration de livrer dans un bref délai le commissaire Hachim Haroun Deby à la justice afin qu'il réponde de ses actes.



Le Parti Réformiste demande à ses militants, à leurs camarades de lutte et à tous les tchadiens de rester mobiliser pour les actions futures.