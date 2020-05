Tchad : le port de masque obligatoire concerne toute l'étendue du territoire

Le port obligatoire de masque en République du Tchad à compter du 7 mai 2020, concerne toute l'étendue du territoire, précise l'arrêté conjoint n° 037 du 6 mai 2020.



Cette mesure est prise après avis du conseil scientifique, et au vu de l'urgence sanitaire.



Le non-respect de cette mesure exposera le ou les auteurs aux sanctions prévues par les textes en vigueur.



Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Police nationale et le commandant de la Garde nationale et nomade sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.



L'arrêté est signé par le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, et le ministre de la Santé publique.