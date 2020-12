Tchad : le poste de vice-Président, "c'est une coquille vide, il n'y a rien dedans" (Kebzabo)

Le député Saleh Kebzabo a estimé jeudi à l'Assemblée nationale que le futur poste de vice-Président de la République et la création du Sénat sont inutiles. "La création d'un poste de vice-Président et la création du Sénat, en ce moment dans notre pays, ce n'est pas opportun", déclare le député.



Il a mentionné ces remarques dans des amendements transmis à la commission spéciale chargée de l'examen du projet de Loi constitutionnelle. Les amendements de Saleh Kebzabo ont toutefois été rejetés, au motif qu'ils s'éloigneraient de la substance des résolutions du 2ème Forum national inclusif.



"Si moi je ne peut pas faire d'amendements, la commission aussi ne peut pas le faire", réagit le président du parti UNDR.



Saleh Kebzabo estime que le Sénat sera budgétivore et va faire perdre beaucoup d'argent au Tchad. "Le pays a besoin de mesures fortes pour nous sortir du sous-développement. On n'a pas besoin de Sénat. (...) Le vice-Président qu'on est en train de vouloir mettre en place c'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans (...) C'est une perte de temps, d'énergie, d'avoir un vice-Président".



La réponse du gouvernement



Le ministre de la Justice Djimet Arabi a répondu au député Saleh Kebzabo : "Pour la majorité des tchadiens qui ont décidé au cours du 2ème Forum, les gens ont trouvé que c'est important. La démocratie c'est la loi de la majorité".



De l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur, David Houdeingar, on ne peut pas à ce stade préjuger sur les pouvoirs que le chef de l'État va déléguer au vice-Président. "Tout dépendra de l'étendue et de la portée", dit-il.



Le chef de l'opposition favorable à "l'expérimentation"



Le chef de file de l'opposition Roumadoungar Felix Nialbé suggère d'expérimenter ce poste mais de revenir dessus lors du prochain Forum s'il ne répond pas aux attentes.



Pour sa part, Ali Kolotou Tchaïmi, président du groupe parlementaire MPS, se félicite du rapport de la commission spéciale. Réagissant à l'organisation du Forum citoyen, il affirme que "la démocratie ce n'est pas le désordre ni l'anarchie".



​Les députés examinent ce jeudi au Palais de la démocratie le projet de Loi constitutionnelle portant réforme de la Constitution du 4 mai 2018.