Tchad : le pré-forum de l'Est suggère des poursuites contre les auteurs de crimes économiques

"Les commanditaires de crimes économiques et financiers doivent être poursuivis" ; le pré-forum de l'Est (Ouaddaï, Sila, Wadi Fira), suggère que l'État mette l'accent sur cette résolution.



Lors du 1er Forum national inclusif, les débats ont abouti à la conclusion de créer une Cour chargée de la répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour contribuer à l’assainissement des finances publiques et la bonne gouvernance. Cette résolution figure dans la catégorie de réforme en vue de la consolidation de la paix, de l’union nationale, de la stabilité, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance. Les trois provinces de l'Est souhaitent la compléter pour renforcer la lutte contre la corruption, l'un des grands maux du pays.



Il a été également prévu d'élargir l’obligation de déclaration du patrimoine des agents de l’État, y compris ceux des établissements publics et soumettre les déclarations mensongères au régime pénal du faux serment.



À l'instar d'autres provinces, le grand Est soutient par ailleurs la suppression du serment confessionnel. Le Forum de 2018 a permis d'instituer "un engagement déontologique que chaque agent public doit signer au cours d’une cérémonie de prise de service suivant son recrutement. Cet engagement peut également être signé par les anciens fonctionnaires mais sans cérémonie". Ce serment est aujourd'hui contesté par plusieurs provinces.



Sur les 74 résolutions du premier forum, 46 ont été réalisées soit 62,16%, 20 résolutions sont en cours de résolution soit 27,03% et huit ne sont pas réalisées, soit 10,81%.



Les six pré-forums décentralisés (regroupant les 23 provinces) ont permis de faire le bilan des 74 résolutions du Forum national inclusif de 2018 et de proposer des ajustements éventuels pour la modernisation des institutions issues de la 4e République.