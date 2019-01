Tchad : le préfet d'Haraze Al Biar appelle au respect de la hiérarchie

Le préfet du département d'Haraze Al Biar, dans la province Hadjar Lamis, Youssouf Oumar Bahr a eu cette semaine une séance de travail avec les autorités administratives, civiles, militaires et les chefs traditionnels afin de donner de nouvelles orientations et faire le bilan des réalisations de l'année 2018.



Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de la réunion, notamment la question sécuritaire, la cohabitation pacifique, la protection de l'environnement, l'éducation et le recouvrement des recettes de l'Etat.



Le bilan annuel est positif malgré les difficultés rencontrées dans le secteur de l'éducation, a expliqué le préfet Youssouf Oumar Bahr. Il a appelé à plus d'efforts pour l'année 2019 et a rappelé la nécessité du respect de la hiérarchie. "La 4ème République prônée par le chef de l'Etat appelle au changement radical des comportements", a-t-il expliqué.



Les forces de défense et de sécurité ont été appelées à accroitre la vigilance afin de faire face à toute menace contre le territoire, et de protéger les personnes et leurs biens.