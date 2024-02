Tchad : le préfet de Barh-Sara promeut la paix et le vivre-ensemble à Bekourou

Au cours de sa visite dans les cantons de Bekourou, Kouh-Douala, Gon et Doubadené, Boukar Adoum Tchéré a encouragé les communautés à faire preuve de dépassement pour maintenir une harmonie et respecter l'autorité étatique, essentielle au bon fonctionnement administratif de la sous-préfecture.



Face aux conflits de chefferie, sources de violences, le préfet a appelé à la conciliation et à éviter les affrontements sanglants. Concernant les litiges fonciers, il a préconisé la recherche de compromis et encouragé les parties en désaccord à conclure un accord de paix.



La présence de l'administrateur départemental a suscité un grand intérêt dans chaque localité visitée, où les discussions ont porté sur des sujets variés tels que la sécurité, le développement social, l'éducation, la paix et la réconciliation.