Tchad : le préfet de Mangalmé mène une intense campagne de sensibilisation pour la cohabitation

Le préfet du département de Mangalmé, Mahamat Brahim Abderaman, ainsi que les chefs traditionnels et coutumiers de Mangalmé et de Batha Est, mènent actuellement une campagne de sensibilisation auprès de la population de Habaya et Boutchotchi dans le département de Mangalmé.



L'objectif est de mettre en avant l'importance de la paix, du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique.



Le préfet appelle instamment la population à promouvoir l'harmonie et à renforcer la cohésion sociale.