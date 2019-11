Tchad : le préfet de Mayo Dallah met en garde sur le fonctionnement des écoles

Le préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim Reveil a attiré l'attention jeudi matin à Pala, des sous-préfets, chefs de canton et inspecteurs de l’éducation sur le fonctionnement des établissements scolaires sous sa responsabilité.



Une annonce positive a été faite à l'entame de la réunion : l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mayo Dallah a reçu une bouffée d'oxygène avec le renforcement de 47 enseignants scientifiques.



L'inspecteur en charge de l'éducation dans le Mayo Dallah, Tao Justin a informé que tous ces enseignants sont déjà déployés dans les différents établissements du département.



Lors des échanges, il ressort également que plusieurs maux entravent le bon fonctionnement de certaines écoles du Mayo Dallah, notamment le manque de volonté de certains parents qui n'assurent pas le droit à la scolarisation de leurs enfants, la non ouverture de quelques écoles dans la zone de conflits de la sous-préfecture de Torrock, la création anarchique et incontrôlée des écoles communautaires et privées dans les villes et villages, et l'implication anormale des autorités traditionnelles dans la gestion des Associations des parents d'élèves (APE) et des écoles.



Face à cette situation, le préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim a tranché net en demandant aux participants de relever les défis qui se posent et en menant plus de sensibilisation afin d'embellir l'image du système éducatif du Mayo Dallah.



Cette rencontre, la première du genre, a permis aux participants de décider de la tenue trimestrielle de ces échanges.



La rentrée scolaire a été lancée depuis le 2 octobre 2019 dans la sous-préfecture de Torrock.