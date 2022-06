Tchad : le préfet de la Tandjilé-Est en visite de travail

Le préfet du département de la Tandjilé-Est, Oumar Toubaye Sargoulo, a séjourné du 26 mai au 1er juin 2022, dans la sous-préfecture de Déréssia.



L’objectif de cette visite était de prendre contact avec sa population, et véhiculer un message de paix et de cohabitation pacifique, dans sa circonscription administrative. Doumougue, Tchaguine et Déressia sont les dernières étapes de cette tournée. Il a été reçu au palais de chaque canton avec tous les honneurs, et à chaque occasion, les chefs de ces cantons se sont dit très honorés de l'arrivée du premier magistrat du département de la Tandjilé-Est.



« Les cantons ne peuvent pas se développer sans la scolarisation des enfants », a déclaré Djita Djoïlengar, représentant l’IDEN-PC de la Tandjilé-Est. Le président des producteurs, Siméon Doumdéoudjé a, quant à lui, exhorté les paysans à aimer la terre.



Prenant la parole, le préfet Oumar Toubaye Sargoulo a condamné avec fermeté certaines pratiques, entre autres, le vol, la violence basée sur le genre, le viol des mineurs, les troubles semés par les bandits de grand chemin, la coupe abusive des arbres et la consommation abusive de l’alcool et des stupéfiants, toutes choses qui ne favorisent pas une vie harmonieuse.



La question du port des armes à feu par les populations civiles a fait l’objet d’une grande préoccupation de la part du préfet. A ce sujet, l’autorité administrative a demandé que chacun prenne ses responsabilités. Enfin, Oumar Toubaye Sargoulo s'est appesanti sur la justice, le respect de la hiérarchie et les bons comportements d'un chef.