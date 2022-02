Tchad : le préfet du Guera suspend l'exécutif communal urbain de Mongo

Par un arrêté signé le 21 février 2022, le préfet du département du Guera, Hamit Adoum Batarko, autorité de tutelle, a créé une commission d'évaluation pour inventorier les matériels et les finances de la commune urbaine de Mongo, et dresser le procès-verbal de passation de service pour le nouvel exécutif.



La commission aura pour mission de vérifier les biens matériels et les moyens financiers de la commune au trésor public et dans les institutions bancaires de la place.



A cet effet, la commission mise sur pied est composée de six membres dont le bureau se structure comme suit : président : Youssouf Radouane ; rapporteur général : Mahamout Ali Ranga ; rapporteur général adjoint : Achta Adoum et les membres : Khalid Oumar, Mahamat Ahmat et Abdraman Amne Moussa.



Enfin, la commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission.