Tchad : le préfet du Kanem-Sud sensibilise sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble

Depuis le 05 août 2024, le préfet du département du Kanem-Sud, Fougou Alifa Zezerti, a entamé une tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative, sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Accompagné d’une forte délégation, le préfet Fougou Alifa Zezerti et sa suite sont arrivés le 06 août 2024 dans le canton de Dokora, dans la sous-préfecture de Mondon rurale, d'où le préfet a rencontré les autorités coutumières.



L'objectif de la mission est de passer le message de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble, de la paix, le versement des recettes de l’État, du respect du couloir de transhumance, la préservation de l'environnement, la sécurité et surtout, sur le vol de bétail.



En effet, le préfet du Kanem Sud s’est engagé dans des missions de sensibilisation au sein de sa circonscription administrative. Ces efforts sont essentiels pour promouvoir la cohabitation pacifique, le respect des couloirs de transhumance et le versement des recettes de l'Etat qui contribueront à renforcer l’harmonie, et la compréhension mutuelle entre les communautés locales.



Dans son allocation, le préfet du département du Kanem Sud, Fougou Alifa Zezerti a rappelé à la population de sa circonscription administrative que la cohabitation pacifique est très importante, pour le développement du pays. C’est une priorité des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, le général Mahamat Idriss Deby.



Il exhorte en plus la population à respecter les différences culturelles, et de prévenir les conflits intercommunautaires. Le premier magistrat du département du Kanem Sud a aussi ajouté la question du couloir de transhumance qui est une nécessité de protéger les voies, pour assurer la sécurité des troupeaux et éviter les tensions entre éleveurs et agriculteurs.



La question des recettes de l’État, dans les marchés des bétails, a également été abordée par le préfet. La sécurité de la population est plus importante que tout autre chose.



Le préfet a enfin exhorté les autorités militaires et les chefs de canton, à transférer les voleurs de bétail au tribunal de grande instance de Mao, afin que la justice fasse son travail, et demande à la population locale de collaborer avec les autorités. Ces missions ont permis d’aborder des questions cruciales pour le bien-être et la stabilité de la région, sa circonscription administrative.



La même mission se poursuivra dans les sous-préfectures de Yilili et d'Amdoback, pour passer le même message.