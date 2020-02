Tchad : le premier délégué au pétrole du Centre-est prend fonctions

Le délégué des finances et du budget de la province du Ouaddaï, Hassan Sidi, qui assurait l'intérim, a souligné que le Ouddaï regorge d'énormes potentialités en matière des mines, que ce soit le sable, le gravier, les briques cuites, la terre et l'or qui permettent de générer des recettes pour le Trésor public.



Le gouverneur du Ouaddaï a appelé tous ses collaborateurs à prêter main forte au nouveau délégué du pétrole. Il lui a rappelé le rôle essentiel qu'il doit jouer.



Le nouveau délégué Hassan Sakhayar a estimé que l'installation de cette délégation dans le Ouaddaï marque une étape importante dans la mise en oeuvre du développement du secteur pétrolier au Centre et à l'Est du Tchad.



Il a souligné que cette dynamique s'inscrit parfaitement dans les stratégies du Plan national de développement du Tchad.