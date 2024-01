Tchad : le premier ministre a reçu le comité de crise des enseignants

Le Premier Ministre a présenté au bureau du comité , son plan de résolution de la crise et d'amélioration de la condition des enseignants tchadiens. Son désir le plus ardent est de voir les élèves regagner les salles de classe après plus de deux mois de grève.



« À l’école, les stars ce sont nos enfants, alors laissons les enfants retourner à l’école et nous adultes, dialoguons pour trouver en toute responsabilité les solutions aux problèmes du système éducatif » a martelé le chef du Gouvernement.



Le président du comité de crise, Faustin Djimoudouel, a salué la démarche du Premier ministre Dr Succès Masra et dit avoir pris toute la mesure de son engagement en faveur du dénouement heureux de cette crise.



Faustin Djimoudouel et son équipe promettent organiser dès ce samedi 06 janvier, une Assemblée Générale Extraordinaire pour faire une restitution des échanges à la base. La décision finale est donc attendue à l'issue de ces assises. D'ors et déjà, le Premier ministre, Chef du Gouvernement de transition et tout le Gouvernement avec le soutien du Président de Transition, restent mobilisés pour la reprise des cours dans les établissements scolaires et la résolution définitive de cette crise qui dure, indique la Primature.