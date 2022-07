Tchad : le premier ministre crée des mécanismes de mise en oeuvre de la politique genre

Les mécanismes institutionnels visent à créer les conditions appropriées pour une plus large participation de tous les acteurs étatiques et non étatiques, en vue d'assurer l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes, gage d'un développement durable.



Les mécanismes sont composés comme suit :

- Haut comité d'orientation État/partenaires (HCOEP) : cadre stratégique de concertation et de dialogue politique pour la promotion de l'égalité et de l'équité du genre. Il est placé sous la supervision générale du premier ministre ;

- Comité de pilotage et d'orientation de la police national gendre (CPO-PNG) : organe de mise en oeuvre de la PNG. Il est présidé par le ministre en charge du genre ;

- Secrétariat technique de la politique nationale genre (SET-PNG) : organe de suivi de la mise en oeuvre de la PNG. Il dispose d'une cellule de communication et une cellule de suivi.