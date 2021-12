Tchad : le premier ministre exige la neutralité et l'obligation de réserve de l'administration

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a ordonné le 30 décembre au ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation d'instruire tous les chefs des unités administratives et chefs traditionnels d'observer strictement l'obligation de réserve et de neutralité de l'administration.



Les administrateurs civils, militaires et les chefs traditionnels doivent rester à équidistance de toutes les formations politiques, selon Pahimi Padacké Albert.



"La construction d'une société démocratique, pluraliste et inclusive, gage de paix au terme de cette période de transition, en dépend", conclut le premier ministre.