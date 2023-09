Tchad : le premier ministre rend hommage à feu Halata Hileou Assileck

Halata, né le 1er janvier 1936 à Amtiman, a servi l'État avec distinction tout au long de sa carrière, occupant divers postes au sein de l'administration.



Après avoir exercé en tant que haut cadre et Ministre à plusieurs reprises, Halata a pris sa retraite et s'est installé en France, à Nanterre, en 2003. Il y a vécu jusqu'à son décès le 5 septembre 2023, après une longue maladie.



Le Tchad perd en lui un serviteur dévoué et un grand commis de l'État.