Tchad : le président Déby nomme 50 fonctionnaires au ministère de la santé

Le chef de l’Etat a signé mardi trois décrets portant nomination de 50 fonctionnaires à différents postes au ministère de la Santé publique.



Parmi les 50 personnes, l'on note cinq remplacements (des inspecteurs) et 45 nominations à des nouveaux postes.



Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Rohingalaou Ndoundou, est remplacé par Dr. Ismael Barh Bachar. Il est toutefois nommé conseiller au sein du département ministériel.



Une nouveauté est la création d'une cellule de communication avec un directeur et un adjoint.



Le ministère de la Santé publique renforce son champ d'action avec 21 directions, en plus de la cellule de communication.