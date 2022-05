Tchad : le président Mahamat Idriss Deby adresse ses vœux à la presse

Un message a été délivré ce 03 mai 2022, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse par le président du Conseil Militaire de Transition (CMT), et dont la teneur suit :



«À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, je voudrais renouveler mon attachement inébranlable à la liberté de la presse. Elle représente dans notre cher et beau pays, un acquis démocratique à ancrer et une valeur à défendre à chaque fois que nécessaire.



Mon soutien pour la presse tchadienne transcende l'ancrage de sa liberté et la garantie de sa défense. Il vise le plein épanouissement de l'ensemble de la corporation par l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail des femmes et des hommes de la presse.



Fidèle à mes engagements pris récemment devant la presse nationale au palais de la République, j’instruis et suis de près avec les départements compétents, le processus de l'attribution du terrain, le démarrage de la construction du complexe de la maison des médias et le versement à terme échu de toutes les subventions prévues pour la presse tchadienne qui représente le baromètre de la démocratie tchadienne.



Bonne et heureuse fête à la presse tchadienne. »