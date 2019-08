Tchad : le président annonce des intégrations de jeunes à la fonction publique

Le président de la République Idriss Déby a annoncé vendredi, au cours d'une cérémonie de remise des diplômes à 133 médecins tchadiens formés à Cuba, des intégrations de masse à la fonction publique dès 2020.



D'après le chef de l'Etat, le ministère de la Fonction publique va procéder "immédiatement" à l'intégration des 133 jeunes médecins formés à Cuba, de médecins formés au Tchad et en instance d'intégration, ainsi que des diplômés d'écoles professionnelles.



Un processus de recrutement "d’au moins" 500 nouveaux médecins est également en cours "pour renforcer (le) système de gestion de la santé publique."



"J'ai instruit mon gouvernement de procéder immédiatement au recrutement de tous les médecins formés, y compris ceux qui sont en instance d’intégration à la Fonction Publique. L’objectif est de rendre disponibles des médecins qualifiés en vue d’accroître l’offre et la qualité des services dans toutes les structures sanitaires au Tchad", a souligné Déby.



Dès 2020, ce sont 20.000 jeunes jeunes qui vont être recrutés, tandis que 100 bacheliers s'envoleront prochainement pour La Havane à Cuba.



"Convaincu que le développement d’un pays est largement tributaire de la mobilisation et de la valorisation de son capital humain qui était au centre de mon projet politique adoubé par les Tchadiens en 2016, le Gouvernement n’a jamais cessé de déployer de gros efforts pour réaliser nos ambitions dans ce sens", a indiqué Idriss Déby.



Le chef de l'Etat a demandé aux jeunes médecins de se détacher du "comportement de leurs ainés". Il reproche à ces derniers un laxisme, un mauvais comportement dû à des nombreux détournements et un refus de se déporter dans les provinces.



"Ne cédez pas à l’appât du gain facile, qui consiste à abandonner des hôpitaux et dispensaires publics pour s’engouffrer dans des cliniques privées", a-t-il indiqué.



Selon lui, "il est inadmissible et inconcevable que des médecins chèrement formés puissent laisser de côté les services publics pour lesquels ils sont formés au profit des cliniques privées où les prestations y sont paradoxalement de bonne qualité."



300 autres médecins sont actuellement en cours de formation à Cuba.