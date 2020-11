Tchad : le président annonce l'interdiction définitive d'importation de tissus

"Nous arrêtons définitivement l'importation de tissus, de toutes sortes de tissus", a déclaré lundi le chef de l'État Idriss Déby lors de l'inauguration de la Nouvelle société des textiles du Tchad (NSTT) à Sarh.



Selon le président, l'usine va permettre de booster l'économie et va stopper la sortie massive des devises. "On est aujourd'hui capable de faire localement en utilisant notre matière première. (...) Tout ce que vous portez, ce que moi je porte, ce que les autres portent, c'est venu d'ailleurs. Donc ce sont des devises qui sortent. Maintenant nous arrêtons, nos devises ne sortiront plus", s'est félicité le président.



"À partir du 30 de mois, il n'y a pas une importation de tissus de l'étranger. Tout ce que nous voulons, nous le trouvons ici", a ajouté le Maréchal du Tchad qui a donné des instructions au ministère des Finances et du Budget, et à la Direction générale des douanes et droits indirects.



D'après le président, le projet industriel a mis 11 ans pour se réaliser. "Nous avons été combattus par nos propres citoyens à la solde de l'industrie étrangère".



Le Tchad compte également miser sur ses "grandes capacités pour l'exportation". Pour faciliter la gestion du complexe industriel et assurer sa viabilité, la majorité des parts (65%) de l'entreprise sont cédées, informe le président.



Une station de production d'énergie solaire de 30 Mégawatts va être construite. L'usine va consommer 5 Mégawatts et les 25 Mégawatts vont être consommés par la ville de Sarh.