Tchad : le président assure n'avoir qu'un seul compte bancaire où est versé son salaire

Le président tchadien a assuré dans un entretien à Afrique Média diffusé vendredi qu'il n'a "aucun compte" bancaire ni "bien" à l'extérieur. Il affirme également qu'il ne "gaspille pas le peu de ressources du pays".



"Personne ne peut me dire aujourd'hui que j'ai un bien à l'extérieur du pays", déclare Idriss Déby, notamment par "l'intermédiaire d'une personne, d'un frère ou d'une société".



"J'ai un compte à la BCC. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, c'est le seul compte que j'ai, où mon salaire tombe. Je n'ai pas de compte à l'étranger", ajoute le président.



Lutte contre la corruption : "c'est un combat"



Idriss Déby dénonce une nouvelle fois la corruption au Tchad et se dit horrifié. "J'ai horreur des tchadiens qui aujourd'hui volent les biens des tchadiens pour aller abriter ailleurs. C'est un combat. Je n'ai aucune raison de ne pas réussir à arrêter cette hémorragie. C'est un combat qui a des résultats que je mène aujourd'hui", dit-il.



Selon le président, "la corruption est un mal pour le Tchad. Personnellement j'ai horreur de la corruption. J'ai horreur des détournements. J'ai horreur du gaspillage des ressources nationales. Dans le combat que nous menons, j'avais créé d'abord un ministère dédié à la moralisation publique pendant plusieurs années (...) On a créé l'Inspection générale d'État directement rattachée à la Présidence".