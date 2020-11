Tchad : le président attendu à Sarh

Le chef de l'État est attendu ce dimanche à Sarh, au Moyen-Chari, pour la quatrième étape de sa tournée dans la zone méridionale. La population s'est mobilisée depuis ce matin dans la ville tout au long du trajet que la délégation présidentielle va emprunter.



Dans le chef-lieu du Moyen Chari, le président Idriss Déby devrait poser la première pierre de construction du Centre de Formation Professionnelle et Technique de Sarh et inaugurer la Nouvelle Société des Textiles du Tchad.



Il va également rencontrer les autorités administratives, militaires, religieuses, leaders traditionnelles, les groupements féminins et la jeunesse.



Centre de Formation Professionnelle et Technique de Sarh



Ce projet porté par le ministère de la Formation professionnelle vise à faciliter l’insertion des jeunes scolarisés et non scolarisés sur le marché de travail. D’un coût de 29 milliards de F CFA, ce projet est assuré sur financement de la Banque Mondiale. Le Centre de Formation Professionnelle et Technique de Sarh s’inscrit dans le cadre de ce projet.



Inauguration de la Nouvelle Société des Textiles du Tchad



La réalisation de la Nouvelle Société des Textiles du Tchad (NSTT) est le fruit de la coopération Tchad-Inde sur financement d’Exim Bank (prêt). Le coût global de cette réalisation est de 15.735.347.395 F CFA.



Avec les nouvelles machines, la NSTT aura une capacité de production de 12000 mètres de tissus par jour, soit 360 000 mètres par mois. La réouverture de cette Société boostera l’économie tchadienne, étant donné qu’elle alimentera le marché national en plus d’exporter le tissu tchadien à l’étranger.



En termes d’impact social, ce sont environ 6000 emplois directs qui sont annoncés.