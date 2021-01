Tchad : le président centrafricain dépêche un émissaire à N'Djamena

Le président de l'Assemblée nationale de la Centrafrique, Laurent Ngon Baba, est porteur d'un message au chef de l'État tchadien. Il a été accueilli hier soir à l'aéroport de N'Djamena par Dr. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale du Tchad.



"Le président de la République centrafricaine m'a confié la mission de porter le message au Maréchal du Tchad", a déclaré Laurent Ngon Baba à la presse, sans donner plus de détails sur la teneur du courrier.



Vendredi dernier, le ministre délégué à la Présidence chargé des armées, le général Mahamat Abali Salah, a dénoncé la "circulation d'informations mensongères" dans "différents canaux d'informations", notamment sur les réseaux sociaux, évoquant une implication de l'armée tchadienne dans des conflits voisins.



Le 14 janvier, le Tchad par la voix du ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene, a réagi à la diffusion par les autorités centrafricaines d'une vidéo montrant un présumé mercenaire d'origine tchadienne, suite à l'attaque menée la veille par des rebelles contre la ville de Bangui.



"Les autorités centrafricaines ont diffusé à la télévision et sur leur site web officiel des informations alléguant de la présence des combattants tchadiens partis les assaillants, laissant penser à l'implication de fait du Tchad dans les troubles sécuritaires en Centrafrique", a déclaré le ministre.



L'ambassadeur Cherif Mahamat Zene a dénoncé "ces fausses accusations" et rappelé que "depuis le retrait de sa mission, le Tchad n'a interféré en aucune manière dans la crise centrafricaine, si ce n'est pour appuyer la réconciliation".