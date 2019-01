Tchad : le président convoque les membres du Haut conseil des collectivités

Au terme du décret n°002 signé par le chef de l'Etat le 10 janvier 2019, le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT) est convoqué en session ordinaire le 15 janvier 2019.



Le 21 novembre 2018, Idriss Déby a nommé par décret 51 hauts conseillers au HCCACT.



Le Haut conseil a la possibilité de rendre des avis motivés, notamment sur les politiques d'aménagement du territoire, et de décentralisation. Il est également chargé du règlement non juridictionnel des conflits, et des questions de chefferies traditionnelles.