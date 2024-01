Tchad : le président de l'UGJT salue la maturité du peuple lors du référendum constitutionnel

Lors de sa conférence de presse, le président de l'Union Générale des Jeunes, Ali Fadil Guiderke, a adressé ses félicitations au peuple tchadien pour sa maturité, sa grandeur, et son esprit civique et républicain qui ont permis l'expression libre de leur choix quant à la forme de l'État. Cette expression démocratique permet à tous les Tchadiens, quelle que soit leur appartenance, de vivre ensemble dans l'unité et la prospérité, favorisant ainsi un développement harmonieux de notre beau pays.



L'UGJT a également salué le professionnalisme de la CONOREC pour avoir organisé le référendum dans un climat de liberté, de démocratie, et de transparence. L'UGJT exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers le président de la transition pour avoir respecté ses engagements en organisant le référendum constitutionnel dans les délais prévus, ainsi que pour avoir établi un calendrier électoral qui permet le retour à l'ordre constitutionnel, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour notre pays.