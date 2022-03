Tchad : le président de la CCIAMA lance l'exposition du festival "Lafaye wa tob"

Lancé depuis le 18 mars dernier, le festival « Lafaye wa tob » a accueilli ce 20 mars le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA), Ali Adji Mahamat Seid, pour le lancement officiel de son exposition au sein du Palais du 15 janvier.



Après la coupure du ruban et la visite guidée par la présidente du comité d'organisation du festival, Makka Chérif Mahamat, le président de la CCIAMA a donné ses impressions. Il s’est dit surpris de cette initiative a encouragé les promoteurs du festival à continuer dans cette direction dynamique. Il a souligné que le CCIAMA est disposée à soutenir et accompagner les créateurs tchadiens.