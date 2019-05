Tchad : le président de la CCIAMA supervise l'opération "Juste prix"

Une liste des principaux aliments validée



Une liste des principales denrées aliementaires de première nécessité a été établie et validée par la CCIAMA et le collectif de commerçants équitables. La liste comporte plusieurs produits dont le riz, le sphaghetti, le macaroni, la farine de blé, le sucre, l'huile, la tomate concentrée, le maïs, le mil, le sorgho, le haricot, l'huile andouria, les oignons, l'ail, la viande et le poisson.



"On a le riz local, sur notre liste on était à 45.000 FCFA. Présentement, nous sommes dans le marché et c'est à 37.500 FCFA le sac. Le produit qui reste stable c'est uniquement le maïs qu'on a, à 19.000 FCFA sur notre liste, et il reste à 19.000 FCFA. Par contre, tous les autres produits, le mil pénicillaire, on l'avait annoncé à 17.000 FCFA, aujourd'hui cil est à 16.000 FCFA. On a le mil sorgho qu'on avait annoncé à 12.000 FCFA, aujourd'hui on l'a trouvé à 11.000 FCFA sur le marché. On a le haricot qu'on avait annoncé à 21.000 FCFA, nous le retrouvons à 20.000 FCFA sur le marché", d'après les explications du président de la CCIAMA.



S'agissant du gaz et du pain, "bien que leurs prix soient stables, ils nécessitent un suivi particulièrement important du fait de leurs mesures et qualité qui ne fait pas toujours l'unanimité des consommateurs finaux", précise la CCIAMA.



La commission permanente va multiplier son opération de plaidoyer et de contrôle pendant une phase test de 45 jours afin de pérenniser le concept inédit.