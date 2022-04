Tchad : le président de la CNDH reçoit les responsables de l'UNA-Tchad

La rencontre du 07 avril 2022 fait suite à une demande d'audience formulée par les responsables de cette association. L'UNA-Tchad est chargée d'élaborer une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles.



Djidda Oumar Mahamat demande aux jeunes militants des droits de l'Homme de servir véritablement les intérêts des citoyens, conformément aux textes de la République. La rencontre du 07 avril 2022 fait suite à une demande d'audience formulée par les responsables de cette association.



L'UNA-Tchad est chargée d'élaborer une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. C’est dans cette perspective de mener cette mission, qu'elle a rencontré et a échangé avec le président de CNDH, Djidda Oumar Mahamat.



« Notre institution est toujours à votre disposition pour prendre connaissance de vos projets et de vos visions en matière des droits de l'Homme que vous portez au niveau national et international. Ce que le CNDH peut apporter à votre association est de vous mettre en contact avec des partenaires appropriés qui pourront sans doute, être en mesure d'apporter leur appui à ce noble projet », a indiqué le président de la CNDH.



Djidda Oumar Mahamat demande aux jeunes militants des droits de l'Homme de servir véritablement les intérêts des citoyens, conformément aux textes de la République.