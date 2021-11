Tchad : le président de la Cour d'appel d'Abéché et le procureur installés

Le procureur général près la Cour d'appel d´Abéché, Louapambé Bruno, et le président de la Cour d'appel, Ngarhibi Gletching, nouvellement affectés, ont été officiellement installés ce 2 novembre 2021 dans leurs fonctions au cours d'une audience solennelle.



La cérémonie s'est déroulée au Palais de justice d'Abéché en présence des familles, amis et collègues des récipiendaires. Les magistrats nouvellement affectés dans les juridictions d'Abéché sont nommés par décret n° 641 du 22 octobre 2021.



Dans ses réquisitions aux fins d'installation, le procureur général sortant près la Cour d'appel d'Abéché, Daoudingar Mathias, a rappelé aux récipiendaires quelques faits qui constituent un obstacle pour le fonctionnement de la juridiction. Il a cité entre autres les conflits intra-communautaires et la surpopulation carcérale à la maison d'arrêt d'Abéché qui est une source d'évasion des détenus.



Officiant la cérémonie d'installation, le président de la Cour d'appel sortant a donné acte aux réquisitions du procureur et à la lecture du greffier symbolisant l'installation solennelle des nouveaux magistrats.