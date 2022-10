Tchad : le président de la transition annonce la libération des prisonniers de guerre

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a prononcé ce 8 octobre un long discours à l'occasion de la clôture du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS). Il a souligné "qu'aucun développement durable ne peut être réalisé dans un contexte d'instabilité et d'insécurité" et a lancé "un appel aux frères qui s'accrochent toujours à la logique des armes, sans avenir et sans lendemain".



Pour "montrer (sa) bonne foi", Mahamat Idriss Deby prend "l'engagement devant Dieu et devant les tchadiens de libérer les prisonniers de guerre". Il s'agit notamment d'une exigence du mouvement FACT, non signataire de l'accord de paix de Doha.