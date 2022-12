Tchad : le président de la transition renforce l'autonomie des ministres pour certaines nominations

Désormais, le directeur de cabinet, les conseillers techniques, le chargé des relations publiques ainsi que le personnel d'appui sont nommés par arrêté du ministre, au lieu d'un décret pris sur propostion du ministre.



L'attaché de presse est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de la communication et du ministre concerné. Le directeur de cabinet, les conseillers techniques et l'attaché de presse doivent posséder l'expérience et les compétences requises pour occuper ces postes.