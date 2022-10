Tchad : le président de la transition salue les efforts de Pahimi Padacké

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a adressé ce 12 octobre "ses sincères remerciements et félicitations au Premier Ministre sortant, M. Albert Pahimi Padacké et à tous les membres de son équipe gouvernementale pour les efforts fournis et qui ont abouti à la réussite de la première phase de la transition".



"Vives félicitations au Premier Ministre entrant M. Saleh Kebzabo qui aura à diriger un Gouvernement d'Union Nationale devant conduire le pays à la normalité constitutionnelle", a ajouté Mahamat Idriss Deby.



Âgé de 75 ans, Saleh Kebzabo a été nommé ce mercredi au poste de premier ministre de transition. Quelques jours plus tôt, le leader du parti UNDR a assuré qu'il était prêt à gérer n'importe quelle fonction, en réaction aux rumeurs autour de sa nomination imminente.