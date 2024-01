Tchad : le président de transition accorde une prime de risque aux militaires

Cette initiative a été accueillie avec une profonde reconnaissance par le CEMGA, qui s'exprime au nom des forces armées et de sécurité, et exprime ainsi sa vive gratitude envers les hautes autorités du pays. Il tient notamment à remercier le Président de Transition, Chef Suprême des Armées, pour cette mesure qui témoigne d'une volonté claire de reconnaître le travail et le dévouement sans faille des soldats.



Cette allocation constitue une véritable marque de soutien de la part des autorités envers les forces armées tchadiennes. Le CEMGA tient également à réaffirmer la pleine disponibilité de l'armée à remplir ses missions avec abnégation et loyauté.



Cette décision constitue une avancée majeure dans l'amélioration des conditions professionnelles et personnelles des militaires tchadiens. Son caractère expressément concret reflète l'engagement résolu des autorités envers les forces armées du Tchad.