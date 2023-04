Tchad : le président de transition appelle à rejeter le communautarisme

Le président a également évoqué le phénomène du repli identitaire qui s'observe chez les jeunes instruits sur les réseaux sociaux lorsqu'un conflit se déclenche dans le pays. Il a appelé à rejeter le communautarisme qui ne fera qu'approfondir la division et compromettre l'unité nationale.



Mahamat Idriss Deby a insisté sur son engagement en faveur de l'unité, de la concorde, de la paix, de la justice, du consensus et de l'inclusivité. Il a affirmé que sa volonté de construire un Tchad havre de paix reste inébranlable et a appelé à privilégier la voie du dialogue pour régler les conflits.



Le président a réaffirmé que rien ne vaut la paix et que sa main reste tendue avec un rameau d'olivier. Sa déclaration est une invitation à tous les Tchadiens à œuvrer ensemble pour une Nation unie, pacifique et prospère.