Tchad : le président de transition appelle à une justice efficace et responsable

Dans son discours, le chef de l'État a salué les avocats pour leur rôle crucial dans la défense des droits de l'homme et dans la construction d'un Tchad réconcilié. Il a également souligné l'importance de l'indépendance de la justice et de son rôle fondamental dans la refondation d'un nouveau Tchad juste et pacifique.



Le président de transition a rendu hommage aux avocats qui ont choisi une profession noble et essentielle pour la société. Il a également adressé un message aux magistrats, soulignant que bien que la justice soit indépendante, elle doit remplir son rôle avec responsabilité et efficacité pour construire un Tchad juste et pacifique. Le président a ajouté que personne, y compris le président de la République, ne doit être au-dessus de la loi dans ce nouveau Tchad.



La cérémonie a été organisée en présence du premier ministre du gouvernement national Saleh Kebzabo et d'autres personnalités du monde juridique tchadien.



La cérémonie a été une occasion de célébrer les réalisations de l'Ordre des avocats du Tchad au cours de ses 25 ans d'existence et de renforcer son engagement à défendre les droits de l'homme et l'état de droit dans le pays.