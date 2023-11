Tchad : le président de transition discute de la coopération avec le FMI pour stimuler l'économie

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné la situation économique et financière du Tchad, ainsi que les perspectives de collaboration entre le pays et le FMI. L'objectif était de renforcer cette coopération et de poser les bases d'une prospérité économique et financière pour le pays.



Lors de cette audience, le président de transition Mahamat Idriss Deby a également évoqué les défis actuels dans ce domaine. Il a souligné l'importance de la santé économique et financière du pays, mettant en avant les réformes en cours visant à accroître la transparence dans la gestion des finances publiques. Les progrès constatés au cours de ces discussions ont renforcé l'engagement du FMI à accompagner le Tchad.



Le chef de l'État et Abebe Aemro Sélassié ont passé en revue la coopération entre le Tchad et le FMI, ainsi que ses perspectives. Les indicateurs positifs et les orientations du Président de la République laissent entrevoir un avenir prometteur pour l'économie et les finances du Tchad.