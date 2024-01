Tchad : le président de transition reçoit les voeux des différents corps constitués

Après le personnel de la Présidence et le Corps Diplomatique, le Président de Transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 22 janvier 2023 les vœux des différents corps constitués, informe la Présidence.



Sous la conduite du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition, Dr Succes Masra, Présidents des Grandes Institutions, membres du Gouvernement, du Conseil National de Transition, responsables militaires et personnalités issues des différentes corporations administratives, politiques et socioprofessionnelles ont présenté leurs vœux au Chef de l’État.