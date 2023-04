Tchad : le président demande au gouvernement de bannir les déplacements extérieurs coûteux

Le lundi 24 avril 2023, un conseil extraordinaire des ministres s’est tenu sous la présidence du général Mahamat Idriss Deby.



Six points ont été délibérés lors de cette réunion, qui a été conclue avec des orientations du chef de l'Etat adressées aux membres du gouvernement.



Le principal point abordé était la question de l'agenda fixé par le Dialogue national, pour le retour à l'ordre constitutionnel, et le chef de l'Etat a rappelé au gouvernement son obligation de résultats dans ce domaine.



Il a également insisté sur l'accélération des réformes engagées et a rappelé à l'ordre les membres du gouvernement, afin de bannir les déplacements extérieurs coûteux et sans retombées pour le Tchad.



Enfin, il invite les membres du gouvernement à privilégier les missions locales de terrain, en apportant des réponses concrètes aux besoins des populations tchadiennes.