Tchad : le président du CCMSR met en garde sa délégation à Doha

Pour le chef du CCMSR, la junte militaire au pouvoir a "invité un grand nombre de groupes de faux-opposants fictifs qui sont en réalité des éléments de l’actuel régime au Tchad et dont on n’a appris l’existence qu’à l’inauguration du sommet de Doha".



Le but de cette manœuvre étant de noyer la voix des vrais groupes politico-militaires libérateurs du Tchad avec une présence armée réelle sur le terrain, et ce afin que la junte au pouvoir puisse imposer un accord à leur avantage, selon le CCMSR.



Le mouvement ajoute que l’absence d’agenda pour le dialogue préliminaire constitue une défaillance organisationnelle grave. En effet, l’absence de calendrier défini ou de programme clairement établi pourra faire perdurer indéfiniment le pré-dialogue sans atteindre l’objectif escompté.