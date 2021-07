Tchad : le président du CMT a reçu d'anciens politico-militaires

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, a reçu vendredi deux exilés politico-militaires après leur retour au pays. Il s’agit de M. Koréi Djimi, président du Rassemblement des tchadiens pour la justice (RTJ) et M. Djiddi Galmaye Amboumi, conseiller du président de l’UFR.



"Les deux personnalités répondent ainsi à l’appel à la réconciliation nationale lancé par les autorités de la transition", explique la Présidence.



L’un a passé plus de 20 ans au Canada, l’autre rentre de la France après un long séjour. M. Koréi Djimi, président de RTJ et M. Djiddi Galmaye Amboumi, conseiller du président du mouvement UFR, ont choisi de mettre fin à leur exil et de rentrer au bercail.



Les deux leaders politico-militaires ont exprimé leur reconnaissance tout en faisant part de leur volonté d’œuvrer activement à la réussite du pari de la réconciliation nationale.