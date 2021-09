Tchad : le président du CMT réagit au décès de Abbas Mahamat Ambadi

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a réagi vendredi au décès de Abbas Mahamat Ambadi.



« Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de l'ancien ministre Abass Mahamat Ambadi qui vient de nous quitter. Paix à son âme. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a-t-il déclaré.



L’ancien ministre et conseiller à la Présidence de la République sous la présidence du Maréchal du Tchad, Abbas Mahamat Ambadi, est décédé ce vendredi 10 septembre 2021 à N’Djamena, à la suite d’une maladie.



Abbas Mahamat Ambadi a été également un candidat à l’élection présidentielle. En mars 2020, il a reçu le prix de l’intégrité pour son exemplarité. « La meilleure preuve pour cela, au moment où il été président (du comité d'organisation du pèlerinage, Ndlr), il avait versé les restes de l'argent de la mission de pèlerinage au Trésor public à la fin de sa mission », selon Tchad Zéro Corruption.