Tchad : le président du TGI d'Ati, le procureur et le juge d'instruction installés

Le président du Tribunal de grande instance d'Ati, Abderaman Ismaël Bachir, le procureur de la République Abdoulaye Nil Kourna et le juge d'instruction Ahmat Mahamat Chouheb ont été nommés par décret n° 641 du 22 octobre 2021. Les trois magistrats ont été installés ce jeudi dans leurs fonctions au cours d'une audience solennelle, comme il est de coutume.



L’installation officielle est une exigence de la Loi n°007 portant statut de la magistrature. Elle que « les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont affectés », a rappelé Mahamat Ourdi, procureur sortant.



La cérémonie revêt une double importance. Elle permet, tout d’abord, de faire connaitre les récipiendaires aux autorités civiles, administratives et judiciaires ainsi qu’aux justiciables.



"Je n’ai pas de conseils à leur prodiguer. Néanmoins je me fais l’obligation d’attirer leur attention sur le fonctionnement de la justice tant décriée de partout", a dit Mahamat Ourdi.



“Votre désignation n’est pas fortuite eu égard à votre parcours. Nous osons croire qu’étant à la tête de cette institution, vous allez redonner les lettres de noblesse à notre justice”, a-t-il conclu.