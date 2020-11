Tchad : le président est au Mandoul, des lancements de projets au programme

Le chef de l'État est arrivé samedi à Koumra, dans la province du Mandoul, pour la troisième étape de sa tournée en zone méridionale. Il est également attendu à Sarh, au Moyen-Chari, pour la suite de sa tournée.



Idriss Déby va poser la première pierre des travaux de réhabilitation et d’entretien de l’axe Bedaya-Moissala (75 km). Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du Projet de Mobilité et Connectivité Rurale (PMCR) qui a pour objectif d’améliorer et de préserver l’accès aux marchés et aux services sociaux de base pour les populations rurales des provinces concernées.



Les travaux de l’axe Bedaya-Moissala sont confiés au groupement SOLVET/SACRE GC. D’un montant de 1 761 052 857 F CFA, ce projet a un délai d’exécution de 36 mois.



Lancement du projet PARCA



Le président de la République doit également lancer le projet d’appui aux Réfugiés et Communautés d’Accueil (PARCA) à Koumra.



D’un montant global de 135 millions de dollars, le PARCA vise à améliorer l’accès des réfugiés et des communautés d’accueil aux services essentiels, aux moyens de subsistance et aux filets sociaux. Le projet vise aussi à renforcer les systèmes nationaux de gestion de la situation des réfugiés. D’une durée de 5 ans ( fin en 2025), le PARCA touche les provinces du Ouaddaï, du Logone Oriental , du Lac , du Mandoul, de l’Ennedi Est , du Wadi Fira et du Moyen Chari.



Le PARCA couvre à travers les programmes Filets Sociaux 130 000 ménages pauvres et vulnérables bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnels et des subventions d’activités productives.



Dans le Mandoul, l’on compte 10 100 ménages bénéficiaires de transferts monétaires non conditionnels et 8 700 ménages bénéficiaires de subvention d’activités productives, soit au total 18.800 ménages bénéficiaires.



Il est attendu à la fin du projet un meilleur accès aux infrastructures communautaires et un meilleur accès aux filets sociaux. De même, il est attendu un renforcement des systèmes nationaux de gestion des réfugiés.