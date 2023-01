Tchad : le président exige une "gestion optimale et rigoureuse" des soldats

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a prononcé ce 1er janvier 2023 un discours à Amdjarass, à l'occasion de la commémoration de la 15ème fête des armées.



Le chef de l'État a rappelé à tous les responsables des forces de défense et de sécurité "l'impératif de faire preuve d'une gestion optimale et rigoureuse des hommes mis sous leur responsabilité".



"L'année 2023 sera une année d'action, de progression et de résultats. Elle sera celle des grandes réalisations dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats par l'aboutissement des réformes ambitieuses, engagées", a indiqué le général Mahamat Idriss Deby.