Tchad : "le président fait des diagnostics mais il n'a pas de solutions", estime Succes Masra

Le président des Transformateurs Succes Masra a accordé un entretien ce lundi à la chaine télévisée Tchad 24. Il a estimé que si "le président fait des diagnostics" sur la situation socio-économique du Tchad, "il n'a pas de solutions" aux différents problèmes.



Selon lui, "l'alternance est une chance pour le pays" et "personne ne doit avoir peur de cet avenir".



Sur la question de l'âge de candidature à la présidentielle, M. Masra relève que "la voix du peuple c'est la voix de la majorité". Pour lui, il est inconcevable que le chef de l'État puisse nommer des personnes de 18 ans à des postes de responsabilité mais qu'il leur interdit d'être des candidats à la présidentielle.



"Goukouni fût le plus jeune président. (...) Le président qui a commis le plus de tort au Tchad n'est pas le plus jeune président", affirme le président des Transformateurs.



Le leader des Transformateurs estime que Idriss Déby n'a pas les caractéristiques d'un bon leader car il ne laisse personne émerger autour de lui.



"Nous voulons proposer au peuple ce qu'on appelle les clauses colonnes vertébrales", déclare-t-il. Il s'agit d'un engagement signé qui permettrait d'empêcher à une personne de modifier des fondamentaux constitutionnels, tel que le nombre de mandats par exemple.



Par ailleurs, Succes Masra annonce une campagne nationale des Transformateurs qui est programmée dans les 23 provinces. Il demande officiellement aux autorités l'autorisation de tenir un meeting au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena : "Si les gens veulent nous voir sur le terrain, ils vont nous voir sur le terrain".